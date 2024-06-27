Ротенберг будет тренером команды звезд КХЛ на матче 20 июля

Главный тренер СКА Роман Ротенберг войдет в тренерский штаб команды звезд КХЛ на игре против команды звезд НХЛ, сообщает ТАСС.

Командой звезд КХЛ также будут руководить Андрей Разин и Игорь Никитин. Команду звезд НХЛ буду возглавлять Игорь Ларионов, Сергей Зубов и Алексей Жамнов.

Благотворительный матч, в котором сыграют звезды НХЛ и КХЛ, состоится 20 июля в Москве.