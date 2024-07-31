Ротенберг анонсировал переход Кузнецова в СКА
Главный тренер СКА Роман Ротенберг анонсировал переход нападающего «Каролины» Евгения Кузнецова в команду из Санкт-Петербурга.
Ротенберг выложил фото с 32-летним форвардом в своем Telegram-канале. «Кузя новорожденный!» — подписал снимок тренер СКА.
Кузнецов в марте нынешнего года был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В составе клуба из Роли россиянин провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав семь (2+5) очков.
В Кубке Стэнли Кузнецов отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами в десяти встречах.
27 июля стало известно, что хоккеист прилетел в Санкт-Петербург. Ранее сообщалось, что он продолжит карьеру в СКА.
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