Защитник Виталий Меньшиков, ставший первым российским игроком «Йокерита» в истории КХЛ, рассказал в интервью «СЭ» о том, как команде сообщили о решении не играть в плей-офф из-за политической ситуации.

— Непривычно завершать сезон в январе?

— Начну с предыстории. У «Йокерита» 12 хоккеистов уехали в разные олимпийские сборные. Нас осталось восемь человек. Почти месяц мы тренировались ввосьмером суперактивно и интенсивно. Все готовились к плей-офф. Это нас мотивировало и придавало энергию. Когда узнали о всех событиях, генменеджер Яри Курри собрал нас и сообщил, что команда приостанавливает сезон. Все впали в апатию, буквально слезы наворачивались на глазах. Никто не понимал, что это правда, — сказал Меньшиков «СЭ».

32-летний Меньшиков в текущем сезоне провел 6 матчей за «Йокерит» в регулярном чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями.