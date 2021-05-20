Российский вратарь Демченко объяснил, почему решил вернуться из Канады

Вратарь Василий Демченко, который провел последний сезон в системе «Монреаля», объяснил свое решение вернуться в Россию. Он отметил, что в «Канадиенс» ему даже не собирались давать шанс.

— Почему вы решили вернуться в Россию, подписав контракт с «Авангардом»?

— Понял, что в системе «Монреаля» мне даже не собираются давать шанс. По итогам этого сезона предложили только односторонний контракт с клубом АХЛ. После этого я понял, что надо возвращаться.

— Вы разочарованы поездкой в Канаду?