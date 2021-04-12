Российский нападающий Тренин признан третьей звездой матча против «Далласа»

Российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин признан 3-й звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (3:2). Тренин отметился голом в основное время.

Первой звездой признан нападающий «Нэшвилла» Райан Джохансен, реализовавший победный буллит. Второй звездой стал голкипер «хищников» Юусе Сарос. Он совершил 24 сэйва в основное и дополнительное время.