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Российский нападающий Тренин признан третьей звездой матча против «Далласа»

08:07
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Российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин признан 3-й звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (3:2). Тренин отметился голом в основное время.

Первой звездой признан нападающий «Нэшвилла» Райан Джохансен, реализовавший победный буллит. Второй звездой стал голкипер «хищников» Юусе Сарос. Он совершил 24 сэйва в основное и дополнительное время.

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