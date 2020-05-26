Российский хоккеист рассказал, как чуть не подрался на дороге в Англии

Форвард Николай Лемтюгов, выступавший в России за ЦСКА, «Северсталь», «Ак Барс», «Атлант» и «Авангард» рассказал, как стал участником дорожного конфликта в Великобритании, где в настоящий момент продолжает карьеру.

— Вы провели сезон в Великобритании. Как-то я приехал в Лондон и едва не угодил под автобус с этим непонятным левосторонним движением. Как привыкали вы ко всему необычному в этой стране?

— Спокойно. Помогло то, что я все-таки был в Шеффилде, а не в Лондоне. Траффик гораздо меньше и адаптация прошла легче. Но без проблем не обошлось. Однажды я чуть не подрался на дороге с другим водителем.

— Что случилось?

— Мне в клубе выдали небольшой автомобиль, но беда в том, что он с механической коробкой передач. В Англии люди экономят и там механика дешевле, чем автомат. Не склонны в этой стране тратить деньги просто так. Шеффилд расположен на холмах, есть достаточно приличные спуски и подъемы. Так вот в первой же поездке я и нарвался на конфликт. Дали мне машину после тренировки, я пару кругов на парковке сделал для проверки, не помню, когда уже последний раз ездил на механической коробке, ну и отправился домой. По пути два затяжных подъема, а машин на улицах было достаточно много. И вот во время одного из подъемов я пристроился за машиной. Но поскольку привычки на «механике» нет, приближаюсь слишком близко, да и еще и дергаюсь постоянно. Вот водитель и не выдержал, выбежал ко мне.

— А вы?

— Не надо говорю, драться. Я новичок, еще не привык. Разошлись мирно. Если же говорить о левостороннем движении, то разобрался быстро, хотя пару раз по встречной полосе ехал пока не начинали моргать. Меня больше поразили штрафы. (Алексей Шевченко)

Полностью интервью Лемтюгова