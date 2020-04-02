Российский хоккеист готов отдать часть зарплаты врачам, которые борются с коронавирусом

Олимпийский чемпион, защитник ЦСКА Алексей Марченко в интервью «СЭ» рассказал, что готов отдать часть зарплаты врачам, которые борются с коронавирусом. Из-за пандемии сезон в КХЛ был досрочно завершен.

— Я смотрю новости, переживаю за людей, за докторов. Очень хочу помочь врачам, готов отдать часть своей оставшейся зарплаты, чтобы хоть как-то отблагодарить их за такой труд. Или помочь медицинским организациям, у которых снизилось финансирование из-за коронавируса. Я не скрываю это, так как хочется, чтобы и другие спортсмены последовали моему примеру.

«Спорт-Экспресс» публикует зарплаты хоккеистов? Надо отрабатывать свои деньги!" Защитник ЦСКА и сборной Марченко — о деньгах, благотворительности и прерванном сезоне