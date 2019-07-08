Российский хоккеист дисквалифицирован за допинг на четыре года

Бывший игрок новокузнецкого "Металлурга" Александра Титова дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт РУСАДА.

​"Федерация хоккея России на основании и во исполнение решения РАА "РУСАДА" приняла решение дисквалифицировать спортсмена Титова Александра на 4 года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 03 октября 2017 года", – говорится в заявлении пресс-службы РУСАДА.

Титов выступал за "Металлург" в сезоне-2016/17, а также играл ВХЛ за "Торос", "Южный Урал", "Спутник"​ и другие.

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