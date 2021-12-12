Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Российский форвард Хисамутдинов перейдет из системы «Монреаля» в рижское «Динамо»

22:53
Арсен Хисамутдинов. Фото Getty Images
Арсен Хисамутдинов. Фото Getty Images
Теги:

По информации «СЭ», нападающий Арсен Хисамутдинов станет игроком рижского «Динамо».

Последние два сезона форвард провел в системе «Монреаля», выступая за фарм-клубы «Канадиенс» в АХЛ и ECHL. В четверг 23-летний хоккеист был выставлен клубом на безусловный драфт отказов.

«Канадиенс» выбрали игрока на драфте НХЛ-2019 в шестом раунде под общим 170-м номером.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Алексей Шевченко все материалы автора
Читайте также
«Серега — крутой гитарист!» Судья Карасев летом выступит на рок-фестивале с Metallica
Президент ФРГ призвал немцев «не стесняться» памяти об атаке на СССР
0