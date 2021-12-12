Российский форвард Хисамутдинов перейдет из системы «Монреаля» в рижское «Динамо»

По информации «СЭ», нападающий Арсен Хисамутдинов станет игроком рижского «Динамо».

Последние два сезона форвард провел в системе «Монреаля», выступая за фарм-клубы «Канадиенс» в АХЛ и ECHL. В четверг 23-летний хоккеист был выставлен клубом на безусловный драфт отказов.

«Канадиенс» выбрали игрока на драфте НХЛ-2019 в шестом раунде под общим 170-м номером.