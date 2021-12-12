Российский форвард Хисамутдинов перейдет из системы «Монреаля» в рижское «Динамо»
22:53
По информации «СЭ», нападающий Арсен Хисамутдинов станет игроком рижского «Динамо».
Последние два сезона форвард провел в системе «Монреаля», выступая за фарм-клубы «Канадиенс» в АХЛ и ECHL. В четверг 23-летний хоккеист был выставлен клубом на безусловный драфт отказов.
«Канадиенс» выбрали игрока на драфте НХЛ-2019 в шестом раунде под общим 170-м номером.
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