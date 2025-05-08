Хоккей
8 мая, 14:15

Актер Никифоров назвал Ларионова своим ориентиром в хоккее

Михаил Скрыль
Корреспондент

Российский актер Денис Никифоров, известный по трилогии «Бой с тенью» и сериалу «Молодежка», в интервью «СЭ» назвал своего хоккейного кумира.

— На волне популярности сериала «Молодежка» вы занимаетесь просветительской деятельностью, приезжаете в разные города, общаетесь с детьми и поклонниками вашего творчества. Где черпаете вдохновение, кто из спортсменов — ваш ориентир в хоккее?

— Игорь Николаевич Ларионов — талантливейший хоккеист и тренер. И человек с большой буквы! Не зря его прозвали Профессором. Это умнейший человек! Я бы очень хотел с ним сотрудничать. Сейчас идет работа над созданием хоккейного музея в Москве. Надеюсь, года через два состоится его открытие. Игорь Николаевич принимает в этом участие.

Игорь Ларионов (хоккей)
  • Павел Леонидович

    слабый актер и в хоккее ничего не смыслит) равно как и молодежка очень далека от реальности)

    10.05.2025

    «Ак Барс» планирует расторгнуть контракт с Кошелевым
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 27 20 7 42
    2 Ак Барс 27 17 10 36
    3 Авангард 26 16 10 35
    4 Автомобилист 28 15 13 33
    5 Нефтехимик 28 15 13 31
    6 Трактор 28 13 15 31
    7 Барыс 28 10 18 25
    8 Амур 26 10 16 24
    9 Салават Юлаев 26 10 16 23
    10 Адмирал 24 9 15 22
    11 Сибирь 27 7 20 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 28 19 9 40
    2 Торпедо НН 29 18 11 38
    3 Динамо Мн 26 17 9 37
    4 Северсталь 27 18 9 36
    5 Динамо М 26 16 10 33
    6 Шанхай Дрэгонс 26 12 14 30
    7 Спартак 26 13 13 29
    8 СКА 26 12 14 28
    9 ЦСКА 27 12 15 27
    10 Лада 27 9 18 21
    11 Сочи 25 6 19 17
    Результаты / календарь
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    18.11 17:00 Трактор – Металлург Мг - : -
    18.11 17:00 Автомобилист – Нефтехимик - : -
    18.11 18:00 Лада – Авангард - : -
    18.11 19:00 Ак Барс – ЦСКА - : -
    18.11 19:00 Торпедо НН – Адмирал - : -
    18.11 19:00 Северсталь – Динамо Мн - : -
    18.11 19:30 Динамо М – Спартак - : -
    Все результаты / календарь

