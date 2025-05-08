Актер Никифоров назвал Ларионова своим ориентиром в хоккее

Российский актер Денис Никифоров, известный по трилогии «Бой с тенью» и сериалу «Молодежка», в интервью «СЭ» назвал своего хоккейного кумира.

— На волне популярности сериала «Молодежка» вы занимаетесь просветительской деятельностью, приезжаете в разные города, общаетесь с детьми и поклонниками вашего творчества. Где черпаете вдохновение, кто из спортсменов — ваш ориентир в хоккее?

— Игорь Николаевич Ларионов — талантливейший хоккеист и тренер. И человек с большой буквы! Не зря его прозвали Профессором. Это умнейший человек! Я бы очень хотел с ним сотрудничать. Сейчас идет работа над созданием хоккейного музея в Москве. Надеюсь, года через два состоится его открытие. Игорь Николаевич принимает в этом участие.