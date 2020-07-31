Российская молодежка обыграла «Сочи»
21:01
Молодежная сборная России обыграла «Сочи» в товарищеском матче. Дубль в составе молодежки оформил Матвей Гуськов.
4 августа команды проведут еще одну встречу.
Товарищеский матч
«Сочи» — Россия, до 20 лет — 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
Голы: Афанасьев — 1 (бол., Кирсанов, Фирсов), 17:49 — 0:1. Гараев — 1 (Островский, Коннов), 34:39 — 1:1. Гуськов — 1 (Фирсов), 47:22 — 1:2. Гордеев — 1, 53:21 — 2:2. Гуськов — 2 (Сафонов), 54:14 — 2:3.
Вратари: Лассинантти (Ахметов, 31:18) — Скотников.
31 июля. Сочи. Ледовая арена «Шайба».
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...