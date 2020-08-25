Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков в интервью обозревателю «СЭ» Михаилу Зислису рассказал о взаимодействии главной команды с фарм-клубом из ВХЛ — новокузнецким «Металлургом» и его главным тренером Леонидом Тамбиевым.

— В какой-то момент в команде был перебор игроков. Вы сознательно создали такую ситуацию?

— Тренировочный лагерь почти всегда состоит из 6-7 звеньев. Слышал ваше мнение, что команда набирается хаотично. Так вот это не так.

— Тех, кто не подойдет команде, надо будет куда-то трудоустраивать. Не думаю, что фарм-клуб, коим по договору является новокузнецкий «Металлург», будет хорошей альтернативой.

— К сожалению, мы не запустили в этом году полноценный фарм-клуб по финансовым причинам. Стали заложниками прогресса ребят, которые уже на подходе.

— Как выстроить отношения с главным тренером «Кузни» Леонидом Тамбиевым, чтобы он давал время игрокам «Авангарда»?

— Мы держим связь. Ребята, которых мы отправили в фарм — молодые. Манукян, Мизюрин и Лисин не попадают под возрастной лимит, который введен в ВХЛ. Молодых в «Кузне» немного. Им нужна качественная подпитка, которую мы можем дать за счет командированных игроков. У Тамбиева простые требования — если хоккеист играет, показывает результат, выполняет требования тренера — он будет в основе. Об этом тренере ходит много мифов, что он суровый и так далее. Часть из них — правда. Наверное, российская ментальность раскрывается только под гнетом диктатуры. Пока это факт. (Михаил Зислис)