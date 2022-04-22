Российская фигуристка Евгения Медведева посетила третий матч финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Металлургом».

«Потрясающая атмосфера, — приводит слова Медведевой matchtv.ru. — Очень громко. Для меня, как фигуристки, непривычно громкая музыка. Но что-то новое всегда интересно изучать. Нахожусь в ожидании, знаю, что такое хоккейный энтузиазм. Чем чаще будете приглашать, тем больше я буду вливаться в вашу хоккейную тусовку».

Встреча проходит на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве. Счет в серии до четырех побед 1-1.