Роскошный сэйв Метсолы в матче с "Металлургом". Видео

Голкипер "Салавата Юлаева" Юха Метсола спас команду от второй пропущенной шайбы в одном из эпизодов матча плей-офф КХЛ против магнитогорского "Металлурга".
30-летний финский вратарь в падении отбил удар нападающего "Металлурга" Мэтта Эллисона.
Юха Метсола сейвит практически в безнадёжной ситуации и оставляет нас в игре @khl 🔥 Marvelous save by Juha Metsola 🇫🇮 @khlmediateam pic.twitter.com/ezMsu8T3QR– ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 25 февраля 2019 г.
Юха! #ММГСЮЛ | #КубокГагарина pic.twitter.com/HTdxe38r5q– КХЛ (@khl) 25 февраля 2019 г.
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