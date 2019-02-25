Роскошный сэйв Метсолы в матче с "Металлургом". Видео

Голкипер "Салавата Юлаева" Юха Метсола спас команду от второй пропущенной шайбы в одном из эпизодов матча плей-офф КХЛ против магнитогорского "Металлурга".

30-летний финский вратарь в падении отбил удар нападающего "Металлурга" Мэтта Эллисона.

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