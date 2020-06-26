Голкипер Роман Вилл объяснил, почему принял решение продолжить карьеру в «Тракторе».

— Я был очень рад тому, что «Трактор» предложил мне контракт, поэтому мы с моим агентом не вели переговоры с другими клубами. Меня полностью устроили условия челябинского клуба, я и слышал много хорошего о команде от своих друзей: Лукаша Седлака и Томаша Гики, которые уже играют в «Тракторе», — цитирует Вилла сайт КХЛ.

— Что они говорили?

— Что «Трактор» — один из лучших клубов в лиге. Их слова мне подтвердили другие чешские хоккеисты, которые тоже выступают в КХЛ. Также мне рассказали, что Челябинск — отличный город, и там живут хорошие люди. Кроме того, я знаком с Павлом Францоузом, бывшим вратарем «Трактора». Он сказал, что я сделал отличный выбор, и что мне обязательно понравится в Челябинске.

Я очень хорошо знаю этих игроков, поэтому доверю их словам. Так что подписание контракта было легким решением для меня. Был очень рад, что получил приглашение от такого известного клуба и теперь жду, что «Трактор» станет по-настоящему сплоченной командой и проведет успешный сезон.

— Павел Францоуз был настоящим любимцем болельщиков «Трактора». Не боитесь, что вас будут постоянно сравнивать с ним?

— Я подписан на инстаграм «Трактора» и вижу, как болельщики важны для команды. Уверен, что они помогут нам играть лучше. А что касается Павла Францоуза... Сравнений с ним не боюсь. Буду стараться сделать так, чтобы и обо мне в итоге заговорили, как о нем..

— Готовы к серьезному давлению? В «Тракторе» очень ждали сильного вратаря.

— Давление есть везде, потому что вратарь — это важная позиция в любой команде. Я буду показывать свою лучшую игру и постараюсь выиграть как можно больше матчей. Мы вместе с другими голкиперами «Трактора» должны составить надежную вратарскую бригаду.

— Вы говорили, что учите русский язык. Как успехи?

— Да, я действительно учу. Однако сейчас стараюсь проводить почти все свободное время с дочкой, поэтому возможностей заниматься не так много. Когда приеду в Россию, процесс сдвинется, будет больше практики.

В то время когда я выступал в «Регле», — учил шведский, так как считаю, что важно знать язык страны, в которой играешь. Думаю, партнерам по команде и всем окружающим понравится, если я буду говорить с ними по-русски. Вначале, конечно, мой русский не будет идеальным, но по ходу сезона я стану говорить все лучше и лучше. Францоуз, кстати, делал именно так.