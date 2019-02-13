Роман Рукавишников: "Со "Спартаком" СКА был поудачливее"

Защитник СКА Роман Рукавишников – об игре регулярного чемпионата КХЛ со "Спартаком" (2:0).

– "Спартак" хорошо стоял в первом периоде, – отметил Рукавишников. – Мы не реализовали пять минут. Потом удалось забить во время 4-минутного большинства. Они хорошо оборонялись, но мы додавили, поудачливее были. Потом удержали и довели до победы.

– После гола Мальцева выдохнули?

– Не то, чтобы выдохнули. "Спартак" до последних минут мог отыграться.

– Почему так уверенно одолели "Спартак", а дома – нет?

– Это ничего не значит. Каждая игра по-своему складывается. В плей-офф будет по-другому. На результаты смотреть не стоит. ​