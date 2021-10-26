Роман Рукавишников: «У «Автомобилиста» хороший подбор игроков, нужно разобрать игру спецбригад»

Защитник «Ак Барса» Роман Рукавишников поделился мнением о предстоящем матче КХЛ с «Автомобилистом».

«Сейчас будут интересные матчи против хороших команд. Неплохая проверка для нас, в каждой игре нужно будет выкладываться не на 100, а минимум на 120 процентов. Но мы идем шаг за шагом и пока думаем о ближайшей игре против «Автомобилиста».

У них хороший подбор игроков, некоторых мы достаточно неплохо знаем. Нужно хорошо разобрать игру спецбригад, сегодня это будет важно", — сказал Рукавишников пресс-службе клуба.

«Ак Барс» в Восточной конференции занимает 4-е место. В 22 играх команда набрала 30 очков. Следом идет «Автомобилист», набравший 25 очков в таком же количестве матчей.

Игра пройдет сегодня, 26 октября, начало в 17:00 по московскому времени.