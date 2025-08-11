Роман Ротенберг: «Я работаю круглосуточно на благо хоккея. Это моя судьба»
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что пристально следит за хоккеем в стране и знает всех игроков на уровне ВХЛ и МХЛ.
— Хватает ли времени следить не только за детским хоккеем, но и за игроками на уровне КХЛ?
— В сложное время рождаются сильные люди. Я работаю круглосуточно на благо хоккея. Это моя судьба. Я люблю хоккей. За четыре года работы тренером мне удалось серьезно погрузиться во многие детали, которые меня удивляют. Я продолжаю следить за всеми игроками. Вы не сможете назвать мне ни одного игрока, которого я не знаю, даже если он играет в ВХЛ или МХЛ.
1 июля московское «Динамо» объявило, что Роман Ротенберг вошел в состав совета директоров клуба.
В начале июня 2025-го он покинул пост главного тренера СКА. 44-летний специалист возглавлял команду с 2022 года. Также Ротенберг входил в совет директоров СКА как заместитель председателя.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Автомобилист
|28
|15
|13
|33
|5
|Нефтехимик
|27
|15
|12
|31
|6
|Трактор
|28
|13
|15
|31
|7
|Амур
|26
|10
|16
|24
|8
|Барыс
|27
|9
|18
|23
|9
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|10
|Адмирал
|24
|9
|15
|22
|11
|Сибирь
|26
|7
|19
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|27
|18
|9
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|26
|17
|9
|34
|5
|Динамо М
|26
|16
|10
|33
|6
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|25
|11
|14
|28
|8
|ЦСКА
|26
|12
|14
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|24
|6
|18
|16
|16.11
|10:00
|Амур – Адмирал
|2 : 5
|16.11
|14:00
|Трактор – Автомобилист
|1 : 5
|16.11
|16:00
|Лада – Нефтехимик
|- : -
|16.11
|17:00
|Торпедо НН – Авангард
|- : -
|16.11
|17:00
|Ак Барс – Динамо Мн
|- : -
|16.11
|17:00
|Северсталь – ЦСКА
|- : -
|16.11
|17:30
|СКА – Металлург Мг
|- : -