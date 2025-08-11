Роман Ротенберг: «Я работаю круглосуточно на благо хоккея. Это моя судьба»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что пристально следит за хоккеем в стране и знает всех игроков на уровне ВХЛ и МХЛ.

— Хватает ли времени следить не только за детским хоккеем, но и за игроками на уровне КХЛ?

— В сложное время рождаются сильные люди. Я работаю круглосуточно на благо хоккея. Это моя судьба. Я люблю хоккей. За четыре года работы тренером мне удалось серьезно погрузиться во многие детали, которые меня удивляют. Я продолжаю следить за всеми игроками. Вы не сможете назвать мне ни одного игрока, которого я не знаю, даже если он играет в ВХЛ или МХЛ.

1 июля московское «Динамо» объявило, что Роман Ротенберг вошел в состав совета директоров клуба.

В начале июня 2025-го он покинул пост главного тренера СКА. 44-летний специалист возглавлял команду с 2022 года. Также Ротенберг входил в совет директоров СКА как заместитель председателя.