11 августа, 15:50

Роман Ротенберг: «Я работаю круглосуточно на благо хоккея. Это моя судьба»

Федор Носов

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что пристально следит за хоккеем в стране и знает всех игроков на уровне ВХЛ и МХЛ.

— Хватает ли времени следить не только за детским хоккеем, но и за игроками на уровне КХЛ?

— В сложное время рождаются сильные люди. Я работаю круглосуточно на благо хоккея. Это моя судьба. Я люблю хоккей. За четыре года работы тренером мне удалось серьезно погрузиться во многие детали, которые меня удивляют. Я продолжаю следить за всеми игроками. Вы не сможете назвать мне ни одного игрока, которого я не знаю, даже если он играет в ВХЛ или МХЛ.

1 июля московское «Динамо» объявило, что Роман Ротенберг вошел в состав совета директоров клуба.

В начале июня 2025-го он покинул пост главного тренера СКА. 44-летний специалист возглавлял команду с 2022 года. Также Ротенберг входил в совет директоров СКА как заместитель председателя.

  • Gagiga

    Его в дверь он в окно.

    12.08.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    Вот это и есть хуцпа.

    12.08.2025

  • андр

    44-хлетний специалист-затейник.

    11.08.2025

  • 804alex

    У нас президент "пашет как раб на галерах" (по его словам) уже 25 лет. И вот то же результат как у Ромы.

    11.08.2025

  • Fanatico

    была у меня какая то тревога, почему я совсем интересоваться хоккеем перестал, все тянуло хоть какие новости почитать, но откладывал , и так уже год длится теперь я спокоен, хоккей под присмотром, я могу не следить за ним с чистой совестью

    11.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Оно опять бредит. Действия препаратов надолго не хватает (

    11.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Вот. Мне тоже обидно, что у Романа Борисовича покуда орденов меньше, чем у Адама Рамзановича.

    11.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Дык надо было проверить. Пусть пофамильно всех и назовёт.

    11.08.2025

  • pupkin-221

    Пустите Рому к маме в Финляндию, фашисты !

    11.08.2025

  • bruno conti

    круглые сутки сосает бюджетные деньги - потом смотрит- все-ли пришли - потом сэ печатает прокломации о великом тренере

    11.08.2025

  • Chegevara.

    Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ... (с) Все для хоккея, все для страны.

    11.08.2025

  • Yashma Inv1

    Золотой ты человек, Роман Борисович. Все о хоккее думаешь. Отдохнуть тебе надо.

    11.08.2025

  • adstepanov

    ПОЗОРИЩЕ в российском хоккее...роман...не повезло ска Спб.... с романом и с теми кто его назаначил в спб в хоккей...а также с третьяком...

    11.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да это же герой нашего времени! Подвижник! К медали надо представить Романа Борисовича. За трудовую доблесть.

    11.08.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Человечище!!!

    11.08.2025

  • Ilya Gudman

    Долго молчала глупая башка , опять заговорила

    11.08.2025

  • оппонент

    "Я работаю круглосуточно на благо хоккея. Это моя судьба". Слезу вышибает. Ты Рома, по-моему переутомился с таким режимом.

    11.08.2025

  • AZ

    Жалко хоккей)))

    11.08.2025

  • Пан Юзеф

    Спасибо за ваш труд, Роман Борисович! Любим, помним, ценим!

    11.08.2025

  • Иван Л.

    "Я люблю .... я продолжаю... я не знаю" яяяяяяя. Старый диагноз - спасите Рому и хоккей!

    11.08.2025

  • Иван Л.

    Бедный хоккей, никакого отдыха - 24/7 это прям насилие

    11.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    "В сложное время рождаются сильные люди" ... Бесспорно, но причем тут Роман Ротенберг?

    11.08.2025

