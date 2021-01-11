Роман Ротенберг заявил, что Подколзин продолжит играть в основной команде СКА

Президент СКА Роман Ротенберг опроверг информацию о том, что нападающий Василий Подколзин выведен из основного состава, так как намерен покинуть команду после истечения контракта.

«Это выдуманная история. Василий остается в команде. И завтра он сыграет», — приводит слова Ротенберга в Twitter журналист TSN Рик Даливал.

В этом сезоне Подколзин провел в КХЛ 24 игры, в которых набрал 6 (2+4) очков. На МЧМ-2021 хоккеист выступал в качестве капитана сборной России.

В НХЛ права на него принадлежат «Ванкуверу».

Агент Подколзина: «Он сказал руководству СКА, что едет в НХЛ. Это честный шаг со стороны Василия»