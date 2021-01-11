Роман Ротенберг заявил, что Подколзин продолжит играть в основной команде СКА
20:47
Президент СКА Роман Ротенберг опроверг информацию о том, что нападающий Василий Подколзин выведен из основного состава, так как намерен покинуть команду после истечения контракта.
«Это выдуманная история. Василий остается в команде. И завтра он сыграет», — приводит слова Ротенберга в Twitter журналист TSN Рик Даливал.
В этом сезоне Подколзин провел в КХЛ 24 игры, в которых набрал 6 (2+4) очков. На МЧМ-2021 хоккеист выступал в качестве капитана сборной России.
В НХЛ права на него принадлежат «Ванкуверу».
Агент Подколзина: «Он сказал руководству СКА, что едет в НХЛ. Это честный шаг со стороны Василия»
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