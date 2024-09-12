Ротенберг: «Есть доказательства, что комментарии про СКА пишутся не из России»
Ротенберг заявил, что негативные комментарии про СКА пишутся не из России
Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Трактора» (0:3) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ заявил, что негативные комментарии про команду пишутся из-за рубежа.
«Есть доказательства, что те [негативные] комментарии, которые пишутся про СКА, вообще пишутся не из России. Из других стран. Это факт. Не читайте эти комментарии», — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».
СКА на старте сезона КХЛ-2024/25 одержал 1 победу и 3 раза проиграл. Команда Ротенберга с 3 баллами находится на 9-й строчке «Запада».
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|Восточная конференция
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|2
|Нефтехимик
|4
|3
|1
|6
|3
|Сал. Юлаев
|3
|3
|0
|6
|4
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|5
|Автомобилист
|4
|2
|2
|4
|6
|Амур
|4
|2
|2
|4
|7
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|8
|Лада
|3
|1
|2
|2
|9
|Сибирь
|4
|1
|3
|2
|10
|Металлург Мг
|4
|1
|3
|2
|11
|Ак Барс
|3
|1
|2
|2
|12
|Барыс
|3
|0
|3
|1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|4
|4
|0
|8
|2
|Спартак
|4
|3
|1
|7
|3
|ЦСКА
|4
|2
|2
|5
|4
|Торпедо
|4
|2
|2
|5
|5
|Динамо Мн
|3
|2
|1
|4
|6
|Северсталь
|4
|2
|2
|4
|7
|Витязь
|4
|2
|2
|4
|8
|Куньлунь РС
|4
|2
|2
|4
|9
|СКА
|4
|1
|3
|3
|10
|Динамо М
|4
|1
|3
|2
|11
|Сочи
|2
|1
|1
|2
Результаты / календарь
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17.09
|12.09
|19:00
|
Нефтехимик – Металлург Мг
|3 : 2
|12.09
|19:00
|
Северсталь – Сибирь
|2 : 5
|12.09
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|4 : 2
|12.09
|19:30
|
ЦСКА – Торпедо
|3 : 4 ОТ
|12.09
|19:30
|
СКА – Трактор
|0 : 3
|12.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Локомотив
|2 : 6
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