25 марта, 14:59

Роман Ротенберг выразил соболезнования близким Андрея Мартемьянова

Алексей Михайлов

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Мартемьянова.

«Хочу выразить огромное сожаление. Андрей Мартемьянов ушел из жизни. Наш коллега, мы много общались. Наши соболезнования его близким, семье. В Новогорске виделись на предсезонных сборах. Замечательный человек, тренер и коллега. Мои соболезнования близким. Царствие небесное», — сказал Ротенберг.

О смерти тренера на 62-м году жизни стало известно 25 марта.

Мартемьянов являлся воспитанником свердловских школ «Спартаковец» и «Юность». Будучи игроком, он выступал за свердловский «Автомобилист», ЦСКА, «Металлург», а также за словенскую «Олимпию», немецкие «Кельнер» и «Ратинген».

В КХЛ специалист возглавлял «Автомобилист», «Сибирь» и «Амур». В октябре 2024 года Мартемьянов покинул пост главного тренера хабаровского клуба.

  • Gordon

    1. Ты не тренер - и он тебе не коллега; 2. Хочешь выразить соболезнования - выражай, но не публично!

    25.03.2025

