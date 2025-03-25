Роман Ротенберг выразил соболезнования близким Андрея Мартемьянова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Мартемьянова.

«Хочу выразить огромное сожаление. Андрей Мартемьянов ушел из жизни. Наш коллега, мы много общались. Наши соболезнования его близким, семье. В Новогорске виделись на предсезонных сборах. Замечательный человек, тренер и коллега. Мои соболезнования близким. Царствие небесное», — сказал Ротенберг.

О смерти тренера на 62-м году жизни стало известно 25 марта.

Мартемьянов являлся воспитанником свердловских школ «Спартаковец» и «Юность». Будучи игроком, он выступал за свердловский «Автомобилист», ЦСКА, «Металлург», а также за словенскую «Олимпию», немецкие «Кельнер» и «Ратинген».