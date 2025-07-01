Хоккей
1 июля, 17:13

Роман Ротенберг вошел в совет директоров московского «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
Роман Ротенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Московское «Динамо» объявило, что Роман Ротенберг вошел в состав совета директоров клуба.

«Перед Романом Борисовичем стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея — ключевая задача для системы «Динамо» на многие годы вперед. Клуб должен выстраивать эффективную систему подготовки резерва и создавать передовые условия для развития молодых игроков», — говорится в заявлении «Динамо».

В начале июня 2025-го Ротенберг покинул пост главного тренера СКА. 44-летний специалист возглавлял команду с 2022 года. Также Ротенберг входил в совет директоров СКА как заместитель председателя.

  • Андрей

    Вротенберг всё-таки вошёл,динамо несладко придется.

    13.07.2025

  • Valery Smirnov

    Надеюсь теперь чехарда в Динамо закончится, и АНО станет наконец то тем самым Динамо

    02.07.2025

  • SAA

    Вот это фото с отданием воинской чести это вообще п....ц! Страна воюет, уберите позор этот!!!

    02.07.2025

  • SAA

    Всплыло!

    02.07.2025

  • Владислав

    А зачем Динамо клоун? Своих не хватает!

    01.07.2025

  • Олег Воробьёв

    Ага," поддержки")))

    01.07.2025

  • Adiоs Amigos R

    Акцию поддержки? Думаю, с первой же предсезонной игры.

    01.07.2025

  • Олег Воробьёв

    Интересно,когда динамики начнут акцию против него..Думаю,что уже пора.

    01.07.2025

  • Adiоs Amigos R

    вошел в совет директоров ----------- Зато как эротично звучит

    01.07.2025

  • Олег Воробьёв

    " Вошёл в совет директоров." ---------------------------- Ну,он вам там насоветует.....

    01.07.2025

  • Адекватный спартач

    Входит...и выходит....Замечательно выходит! (Винни-пух)

    01.07.2025

  • НЕБЫВАЛОВ НЕВЕСТЬ

    А я думаю,что это Алексей Николаевич, такой грустный по территории отеля ходит?Погода,отель,отдых--всё супер,отдыхай,набирайся сил ...А тут вон,оно что )))))))

    01.07.2025

  • Vliegende Hollander

    Дети Ротенберга:grinning:

    01.07.2025

  • Sergey Sparker

    П...ц динамо!

    01.07.2025

  • greyk

    Ну вот, а вы волновались. Тихо и мирно перебрался поближе к Кремлю.

    01.07.2025

  • АБДЛ

    Жду в нетерпении медийного чуда, когда о Романе Борисовиче, мы узнаем, как мы ошибались, а он оказался величайшим хоккейным менеджером. Без скромного влияния московского Динамо не обошлось понятно, но это само собой разумеется.

    01.07.2025

  • Митек

    Джинн, налей рома! Рома, налей джина!

    01.07.2025

  • _Mike N_

    Рома Ротенберг - засланный казачок ? Цель - развалить Динамо изнутри ?

    01.07.2025

  • dynamite

    Все перспективые молодые хоккеисты будут в ска теперь, наверно.

    01.07.2025

  • Vaclav

    Гуд бай, Динамо!

    01.07.2025

  • Валера

    испанский стыд , что же мы делали без Ротенберга ? Ротеньерг в СКА с 2011 года не воспитанный тал ни одного игрока топ уровня, выкинули из клуба , пришел в Динамо, воспитавшее до него сотни мастеров высочайшего уровня . нет смысла перечислять игроков , они для Ротенберга останутся в другой вселенной по пониманию хоккея .

    01.07.2025

    • ЦСКА заключил контракт с Егором Соколовым

    Ротенберг: «Для меня большая честь присоединиться к «Динамо» — клубу с великой историей»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 12 9 3 20
    2 Авангард 11 9 2 18
    3 Автомобилист 12 7 5 15
    4 Нефтехимик 12 7 5 14
    5 Трактор 12 5 7 14
    6 Ак Барс 12 6 6 13
    7 Адмирал 11 5 6 12
    8 Барыс 12 5 7 12
    9 Сибирь 11 5 6 10
    10 Амур 11 3 8 8
    11 Салават Юлаев 10 3 7 8
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 12 8 4 18
    2 Торпедо НН 13 8 5 17
    3 Шанхай Дрэгонс 10 6 4 14
    4 Динамо Мн 10 6 4 14
    5 ЦСКА 12 6 6 13
    6 Спартак 12 5 7 13
    7 Динамо М 11 6 5 13
    8 Северсталь 12 6 6 12
    9 СКА 11 5 6 12
    10 Сочи 11 4 7 9
    11 Лада 12 2 10 6
    Результаты / календарь
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    7.10
    8.10
    9.10
    10.10
    11.10
    6.10 16:30
    Авангард – Автомобилист
    		 - : -
    6.10 19:00
    Локомотив – СКА
    		 - : -
    6.10 19:10
    Динамо Мн – Трактор
    		 - : -
    Все результаты / календарь

