Роман Ротенберг вошел в совет директоров московского «Динамо»

Московское «Динамо» объявило, что Роман Ротенберг вошел в состав совета директоров клуба.

«Перед Романом Борисовичем стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея — ключевая задача для системы «Динамо» на многие годы вперед. Клуб должен выстраивать эффективную систему подготовки резерва и создавать передовые условия для развития молодых игроков», — говорится в заявлении «Динамо».

В начале июня 2025-го Ротенберг покинул пост главного тренера СКА. 44-летний специалист возглавлял команду с 2022 года. Также Ротенберг входил в совет директоров СКА как заместитель председателя.