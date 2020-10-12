Роман Ротенберг: «У нас болеют шесть вратарей. На больничном были одновременно 60 игроков системы»

Вице-президент и глава штаба СКА Роман Ротенберг, исполняющий обязанности главного тренера, после матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:4) подвел итоги встречи и рассказал о здоровье игроков.

— Бердин играет восемь матчей подряд. Почему не выпускаете других вратарей?

— У нас болеют все вратари. Не четверо, это шесть человек. Одновременно были на больничном 60 игроков нашей системы. Михаил в каждой игре действует на максимуме, старается, к нему у нас нет вопросов. Хоккей — игра ошибок, и это наши ошибки. Мы не переходим на личности — побеждаем и проигрываем командой. Понятно, что поражение — сирота, а у победы всегда много отцов. Сейчас мы набрали хорошее количество очков, формируем состав только на победу в следующих матчах. Завтра вылетаем в Сочи, потом матч в Москве с ЦСКА. Понятно, что каждый из наших игроков должен добавить, но есть и объективные причины. Когда хоккеисты не тренировались две недели, к тому же молодые тоже многие заболели, то функционально этот простой сильно влияет. Но все находятся сейчас в одинаковых условиях, так что будем добавлять через работу, через тренировки. Увидим нашу команду, которая играет без ошибок и потерь, хотя и сегодня в плане самоотдачи и желания вопросов нет. Все старались и хотели победить. Четвертый гол... Такое случается. Мы все равно должны были сравнивать счет. Старались, бросали, но не смогли дожать. Повторюсь, 40 минут провели на высоких скоростях, но на третий период нас не хватило.

— Почему не стали менять вратаря в последнем большинстве сразу?

— Рассчитывали забить «5 на 4». Понятно, что задним умом мы все сильны, можно было рискнуть и менять вратаря сразу. Поменяли после выигранного вбрасывания, но, к сожалению, реализовать большинство не удалось. Будем и над этим работать, как и над другими моментами. Мало мы бросали в большинстве, не хватило агрессии. (Официальный сайт СКА)

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