Роман Ротенберг: «Следующие матчи покажут уровень СКА и направление, в котором мы идем»

Вице-президент и глава штаба СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:3).

— Мы сегодня не получили той энергии, на которую рассчитывали, — приводит слова Ротенберга официальный сайт клуба. — Это связано с тем, что наше функциональное состояние все равно не идеально. Хотели показать высокие скорости, но в первом периоде не получилось. Допустили невынужденные ошибки, было много несвойственных нам потерь. В предыдущих матчах, особенно с «Ак Барсом», допускали меньше ошибок, сегодня — много. Но нужно отдать должное сопернику, ЦСКА здорово тактически сыграл, хорошо выглядел физически. Поздравляю хозяев с победой, а мы будем работать, чтобы привести команду к общему знаменателю в плане функционального состояния. На это нужно время. Многие хоккеисты не играли, только вернулись, так что есть над чем работать. Будем исправлять ошибки, команда сейчас нацелена на работу. Следующие матчи покажут наш уровень и направление, в котором мы идем. Но в целом мы на правильном пути. Нужно было забивать в большинстве 5 на 3, но не удалось. В меньшинстве пропустили дважды, хотя обычно мы здорово выглядим вчетвером. Нас разочаровывает этот факт, будем работать над тем, чтобы быть лучше.

— Может быть, стоило дать шанс молодым?

— С точки зрения энергии, матч с «Ак Барсом» действительно был образцово-показательным. Мы по всем статистическим показателям сыграли лучшую игру. За матч было всего три потери, желание было. Знаете, у нас задачи высокие. Нужно подвести команду к чемпионской игре, поэтому мы даем шанс всем. Скоро вернутся и другие наши игроки, многие еще восстанавливаются, ждем их. Будем вытаскивать ребят, чтобы они набрали необходимые кондиции. Конечно, мы смотрим и на конкуренцию, будем обязательно давать шанс молодым, чтобы они проявляли себя, как в предыдущих матчах.

— Такое преимущество ЦСКА во втором периоде связано именно с кондициями или с тем, что вы не забили 5 на 3 в конце первой двадцатиминутки?

— Все связано с нашим состоянием. У нас получается рваный ритм. Конечно, хотим играть в высоком темпе все 60 минут, показывать агрессивный хоккей. Мы это показывали до карантина, и будем искать путь к возвращению нашей привычной игры: когда играем правильно, в высоком темпе, реализуем большинство и здорово играем в меньшинстве. Будем к этому стремиться.

— Планируете остаться на тренерском мостике, когда вернется Валерий Брагин?

— Мы работаем штабом все вместе последние 5 лет. С Валерием Николаевичем постоянно общаемся, регулярно мониторим его здоровье. Надеемся на его скорейшее выздоровление и возвращение в строй. Посмотрим по ситуации: будем делать все необходимое для побед, для правильного хоккея и для того, чтобы наша команда показывала тот высокий уровень, какой мы видели до карантина. Всем большое спасибо за поддержку.