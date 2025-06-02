Ротенберг — об уходе из СКА: «Был счастлив работать главным тренером. Вместе мы писали историю клуба»

Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал уход из клуба.

2 июня армейцы объявили о расторжении контракта с 44-летним специалистом. Новым главным тренером СКА стал Игорь Ларионов, который ранее возглавлял нижегородское «Торпедо».

«Быть главным тренером СКА — огромная ответственность, и я был счастлив стать частью клуба в 2011 году и с 2022 года работать главным тренером. Я пришел в КХЛ в 26 лет, в 30 начал работать в СКА, и в 2015-м, когда мне было 34, мы впервые выиграли Кубок Гагарина, что было мечтой для всего города на протяжении очень долгого времени.

Игрокам, тренерам, персоналу клуба — спасибо за профессионализм и самоотдачу. Работать с вами было очень интересно. Вы живете хоккеем 24/7, и это чувствуется в каждой тренировке, каждом матче. Особенно горжусь нашими двумя Кубками Гагарина, титулами в КХЛ и МХЛ, золотом чемпионата России. Вместе мы писали историю клуба», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Ротенберг возглавлял СКА с января 2022 года. В сезоне-2024/25 армейцы проиграли московскому «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина. Команда из Санкт-Петербурга впервые за 15 лет вылетела в первом раунде плей-офф.