Ротенберг — о возвращении в клубный хоккей: «Предложения есть, общаемся с командами»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» рассказал о возможном возвращении к работе в клубном хоккее.

«Предложения есть, мы общаемся с клубами. Но все решения будут приниматься в соответствии с интересами сборной России. Это самое главное», — сказал Ротенберг «СЭ».

Последним клубом, в котором работал Ротенберг, был СКА в период с 2022 по 2025 год.

С июня 2025 года специалист занимает должность члена совета директоров московского «Динамо».

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