Ротенберг о совместном фото с Доннаруммой: «Очень уважаю вратарей. Каждый из них — по-своему герой»
Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг рассказал о том, как сделал совместное фото с вратарем «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой.
44-летний россиянин заявил, что не упоминал в диалоге в Доннаруммой его партнера по команде, российского голкипера Матвея Сафонова.
«Обычная история: встретились, быстро поговорили. Про Матвея Сафонова не вспоминали. Я просто очень уважаю вратарей в целом. Каждый из них — по-своему герой. У Доннаруммы, например, шрамы на лице. Быть вратарем — непростая задача», — цитирует Ротенберга Sport24.
26-летний Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Ранее сообщалось, что парижане не могут договориться с итальянским вратарем о продлении контракта.
26-летний Сафонов присоединился к французской команде летом 2024-го, перейдя из «Краснодара».
