Ротенберг — о Кузнецове: «Диагноз очень плохой, был без сознания после удара в голову»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Евгения Кузнецова.
Во втором периоде матча FONBET Чемпионата КХЛ с ЦСКА (5:6) хоккеист покинул лед после столкновения с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым.
«Диагноз очень плохой, был без сознания после удара в голову. Думаю, много пропустит», — сказал Ротенберг после матча.
Ранее Кузнецов уже получал травму. 28 сентября 32-летний форвард травмировался в матче с «Северсталью» (8:5) и вернулся на лед 10 октября.
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