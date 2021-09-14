Роман Ротенберг рассказал о ситуации с центрфорвардом Морозовым и его возможным обеном

Генеральный директор СКА и глава штаба сборной России Роман Ротенберг в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с нападающим армейцев Иваном Морозовым, который перед началом сезона был отправлен в фарм-клуб.

— Почему не играет Иван Морозов? Были слухи, что он стал плохо тренироваться, из-за этого его отправили в фарм-клуб.

— На эту ситуацию надо смотреть глубже. В нехоккейной жизни всякое происходит — имею ввиду личные, семейные вопросы.

— Собираетесь ли вы его обменивать?

— Мы смотрим на ситуацию. Пока не получили достойных предложений.

— Но предложения насчет обмена Морозова рассматриваете?

— Да.

— Есть шанс, что он вернется в главную команду?

— Всегда есть шанс. Это зависит от него самого, от того, что он покажет в «СКА-Неве».