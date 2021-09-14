Роман Ротенберг рассказал о ситуации с центрфорвардом Морозовым и его возможным обеном
17:35
Генеральный директор СКА и глава штаба сборной России Роман Ротенберг в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с нападающим армейцев Иваном Морозовым, который перед началом сезона был отправлен в фарм-клуб.
— Почему не играет Иван Морозов? Были слухи, что он стал плохо тренироваться, из-за этого его отправили в фарм-клуб.
— На эту ситуацию надо смотреть глубже. В нехоккейной жизни всякое происходит — имею ввиду личные, семейные вопросы.
— Собираетесь ли вы его обменивать?
— Мы смотрим на ситуацию. Пока не получили достойных предложений.
— Но предложения насчет обмена Морозова рассматриваете?
— Да.
— Есть шанс, что он вернется в главную команду?
— Всегда есть шанс. Это зависит от него самого, от того, что он покажет в «СКА-Неве».
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