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Сегодня, 12:24

Ротенберг об обмене Прохоркина: «По-человечески это больно и тяжело, но главное — это результат»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Никита Прохокин.
Фото Юрий Кузьмин. КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о причине расставания с центрфорвардом Николаем Прохоркиным, а также не стал комментировать информацию об обмене другого центрфорварда — Михаила Воробьева.

— Правда, что вы решили расстаться с Прохоркиным на основании двусторонней игры?

— Я работаю с Прохоркиным с 2016 года. Было достаточно много времени, чтобы хорошо узнать игрока и принять решение. Это больно и тяжело по-человечески. Но главное — это результат.

— Михаила Воробьева сватают в другие команды...

— Я не хочу комментировать слухи. Интриги — это работа журналистов. У нас своя работа. Команда, которая у нас сейчас здесь — это та команда, которая будет готовиться к сезону.

В сезоне КХЛ-2022/23 Прохоркин сыграл за СКА 10 матчей и набрал 5 (1+4) очков.

Николай Прохоркин
ХК СКА
Роман Ротенберг
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