Роман Ротенберг рассказал, какие предпочитает джинсы

Главный тренер СКА Роман Ротенберг назвал модель любимых джинсов.

«Джинсы? Синие (Предпочитает. — Прим. «СЭ»). Модель — Levis 501. Оставил бы только широкие джинсы. Широкие джинсы, потому что в хоккей играют настоящие мужчины», — сказал Ротенберг в предматчевом интервью комику Илье Соболеву. Видео размещено в Telegram-канале «Хоккей на Кинопоиске».

Сегодня, 5 декабря, «Динамо» обыграло СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. «Динамо» набрало 45 очков и занимает третье место в таблице «Запада», СКА с 42 очками располагается на четвертой строчке.