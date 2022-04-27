Роман Ротенберг рассказал, как СКА будет работать в ситуации с легионерами

Главный тренер «СКА» Роман Ротенберг на пресс-конференции в честь юбилея Владислава Третьяка рассказал о том, как петербургский клуб будет работать в связи с ситуацией с отъездом легионеров.

«Сегодняшняя ситуация показала, что нам нужно делать ставку на своих. Нам нужно думать о критериях для иностранных игроков. Какие легионеры нам подходят, какие нет. И только так», — сказал Ротенберг.

19 апреля ФХР отправила предложение в Минспорт о сокращении числа легионеров в заявках команд с пяти до трех. В настоящий момент российские клубы КХЛ могут заявлять на игру до пяти иностранных игроков.