Роман Ротенберг ответил на вопрос о готовности возглавить «Динамо»

Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг рассказал, готов ли он занять пост главного тренера бело-голубых.

«Соглашусь ли, если руководство предложит стать главным тренером? Вы мне это предлагаете? Я сейчас сконцентрирован на сборной России. Готовимся к Кубку Первого канала, все мысли только об этом. У «Динамо» лучшие болельщики, лучшая арена, замечательная инфраструктура, сильные игроки. Я верю, что «Динамо» станет чемпионом, и мы все будем помогать», — цитирует Ротенберга Metaratings.

17 ноября «Динамо» отправило в отставку Алексея Кудашова. Он возглавлял московский клуб с 2021 года. Всего на посту главного тренера «Динамо» Кудашов провел 322 матча, в которых одержал 191 победу.

«Динамо» с 34 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.