Ротенберг — о Chat GPT: «Бывает, спрашиваю. Мы должны развиваться и всегда оставаться на одной волне с 17-летними»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг ответил на вопрос «СЭ» о вопросах искусственному интеллекту.

— Вы что-то спрашиваете у искусственного интеллекта?

— Честно, очень редко. Бывает, да. Для саморазвития, почему нет. Это же современные технологии. Мы должны развиваться и всегда уметь оставаться на одной волне с 17-летними.

Мне один парень говорит: «Давайте посоревнуемся, вы сможете прыгнуть полтора метра со мной на коньках?» Я бы с удовольствием, но если прыгну полтора метра, то, возможно, просто колени не соберу. В 20 лет я бы прыгнул с ним. Он говорит: «Как же так, вы же молодой, давайте прыгать вместе». Это интересно. Для меня большая честь общаться с такими ребятами. Какие-то прыжки я смог с ними сделать. Но полтора метра прыгнуть не смог. Метр 15 сантиметров смог прыгнуть только один игрок, впервые за все время.

Ранее Ротенберг провел мастер-класс для сборной России до 17 лет.