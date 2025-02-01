Ротенберг о фанатах СКА: «Если еще раз кто-то из них будет орать матом — мы дисквалифицируем их пожизненно»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Динамо» (4:3 ОТ) в матче FONBET Чемпионата КХЛ прокомментировал поведение болельщиков своей команды во время прошлой игры со «Спартаком» (4:3 ОТ).
— Болельщики СКА отличились в прошлом матче со «Спартаком» и были оштрафованы. В октябре после похожего инцидента вы выражали недовольство. Как оцените их поведение и какие нужно меры принять, чтобы такого больше не было?
— Я не знаю, как наказали болельщиков «Спартака» в октябре. Лига ничего не говорит. Про болельщиков СКА хочу сказать одно: если еще раз кто-то из них будет матом орать — мы дисквалифицируем их пожизненно. Потому что мы не должны вестись на эти провокации, чтобы не орали болельщики других команд, даже если это оскорбляет. То же касается и детей. Многие родители готовы написать письмо на любом уровне, хоть нашему президенту про эти вещи. Когда мы такой пример даем нашим детям, и они приходят домой и матом также отвечают своим родителям, мы получаем серьезную проблему. Про болельщиков СКА я согласен — мы их накажем, они больше не придут на наши матчи.
СКА занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ с 65 очками в 51 матче. Команда проведет следующую домашнюю игру 4 февраля против «Ак Барса».
(Анна Бирюкова)
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|52
|39
|13
|80
|2
|Динамо М
|51
|31
|20
|66
|3
|ЦСКА
|50
|29
|21
|66
|4
|Северсталь
|51
|32
|19
|65
|5
|Спартак
|49
|29
|20
|65
|6
|СКА
|51
|30
|21
|65
|7
|Динамо Мн
|48
|26
|22
|58
|8
|Торпедо
|51
|23
|28
|54
|9
|Куньлунь РС
|50
|22
|28
|48
|10
|Витязь
|50
|19
|31
|43
|11
|Сочи
|50
|15
|35
|35
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|53
|33
|20
|72
|2
|Сал. Юлаев
|50
|32
|18
|67
|3
|Автомобилист
|49
|30
|19
|66
|4
|Ак Барс
|49
|32
|17
|66
|5
|Металлург Мг
|51
|31
|20
|66
|6
|Авангард
|50
|26
|24
|55
|7
|Адмирал
|50
|21
|29
|51
|8
|Сибирь
|49
|21
|28
|50
|9
|Нефтехимик
|51
|15
|36
|43
|10
|Лада
|48
|18
|30
|42
|11
|Амур
|50
|12
|38
|29
|12
|Барыс
|51
|11
|40
|28
|1.02
|17:00
|
Динамо М – СКА
|3 : 4 ОТ
|1.02
|17:00
|
ЦСКА – Торпедо
|6 : 1
|1.02
|17:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|2 : 3