Роман Ротенберг прокомментировал третью победу СКА подряд в серии с минским «Динамо»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итог третьего матча серии первого раунда плей-офф против минского «Динамо» (3:2).
— Хорошая атмосфера на арене, большое спасибо болельщикам. Соперник создал много трудностей, которые нам пришлось преодолевать во время игры. Ребята молодцы, выполнили установку. Нам есть над чем работать, и для нас самое важное — следующая игра, там счет будет 0:0, поэтому продолжаем работать, — цитирует тренера сайт СКА.
— В третьем периоде у СКА были удаления за нарушение процедуры вбрасывания и нарушение численного состава. Это связано с чрезмерным желанием?
— В такой игре с такой поддержкой болельщиков где-то эмоции, наверное, перехлестывали. Нужно быть хладнокровнее, ведь это игра, и ситуации бывают разные. Мы учтем это, сделаем выводы из этих ошибок.
— Судя по тому, что минское «Динамо» в последних двух играх не может забить в большинстве, вы хорошо разобрали этот компонент игры соперника.
— Да, начиная с первой игры мы очень много работаем над этим. Сегодня бригады меньшинства сработали отлично, и большинство в итоге тоже. Но нужно отдать должное сопернику — они тоже здорово играли в меньшинстве, очень активно. Поэтому для нас работа продолжается.
— Вы получили численное преимущество в самом конце третьего периода. Не было желания взять тайм-аут?
— В прошлой игре мы брали тайм-аут, но бывает, что нужно ловить момент. Мы решаем по факту, по ситуации. В этот раз решили не брать, чтобы не дать сопернику возможности отдохнуть.
— Что с Захаром Бардаковым, на котором Гудачек нарушил правила?
— Пока не разговаривал с докторами, но мы надеемся, что все будет хорошо.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
|0 - 3
|
Динамо М - Северсталь
|1 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|2 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
3 - 0
|3 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 0
|3 - 0
|
Металлург - Барыс
|2 - 1
|6.03
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|2 : 1 ОТ
|6.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 0
|6.03
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|1 : 3
|6.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|2 : 3