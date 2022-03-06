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Сегодня, 21:03

Роман Ротенберг прокомментировал третью победу СКА подряд в серии с минским «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итог третьего матча серии первого раунда плей-офф против минского «Динамо» (3:2).

— Хорошая атмосфера на арене, большое спасибо болельщикам. Соперник создал много трудностей, которые нам пришлось преодолевать во время игры. Ребята молодцы, выполнили установку. Нам есть над чем работать, и для нас самое важное — следующая игра, там счет будет 0:0, поэтому продолжаем работать, — цитирует тренера сайт СКА.

— В третьем периоде у СКА были удаления за нарушение процедуры вбрасывания и нарушение численного состава. Это связано с чрезмерным желанием?

— В такой игре с такой поддержкой болельщиков где-то эмоции, наверное, перехлестывали. Нужно быть хладнокровнее, ведь это игра, и ситуации бывают разные. Мы учтем это, сделаем выводы из этих ошибок.

— Судя по тому, что минское «Динамо» в последних двух играх не может забить в большинстве, вы хорошо разобрали этот компонент игры соперника.

— Да, начиная с первой игры мы очень много работаем над этим. Сегодня бригады меньшинства сработали отлично, и большинство в итоге тоже. Но нужно отдать должное сопернику — они тоже здорово играли в меньшинстве, очень активно. Поэтому для нас работа продолжается.

— Вы получили численное преимущество в самом конце третьего периода. Не было желания взять тайм-аут?

— В прошлой игре мы брали тайм-аут, но бывает, что нужно ловить момент. Мы решаем по факту, по ситуации. В этот раз решили не брать, чтобы не дать сопернику возможности отдохнуть.

— Что с Захаром Бардаковым, на котором Гудачек нарушил правила?

— Пока не разговаривал с докторами, но мы надеемся, что все будет хорошо.

Источник: https://www.ska.ru/news/view/roman-rotienbiergh-o-pobiedie-v-minskie/
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
Роман Ротенберг
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12 Динамо Р 45 14 31 37
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1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
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Ак Барс - Авангард
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Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
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