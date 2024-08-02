Ротенберг: «Замечательные условия в Новогорске. Лучшая инфраструктура для подготовки к сезону»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал старт предсезонной подготовки команды в Новогорске.
— Очень рады быть здесь. Замечательные условия в Новогорске. Лучшая инфраструктура в России для подготовки к сезону. Очень благородны руководству, что они разрешают нам здесь тренироваться. Используем всю инфраструктуру. Тренерский штаб провел работу, чтобы собрать правильный набор упражнений.
— Будет ли сбор отличаться от предыдущих?
— У нас все профессионалы. Вчера каждый игрок, кто приехал, уже индивидуально был очень хорошо подготовленным. Шлифовка, тонкие настройки. Вводим коррективы. Это как программное обеспечение, его нужно всегда обновлять. Все развиваем, изучаем и внедряем новое. Сегодня вечером приезжает чемпион мира по дзюдо, который проведет нам тренировку. Это поднимет эмоциональный фон. Все смотрели «День сурка». Надо давать что-то, чтобы ребятам было интересно! Тренер должен находить новые упражнения, методики, чтобы команда показывала лучший хоккей, современный. Работаем, чтобы показать лучший хоккей.
Подготовка СКА к сезону-2024/25 проходит в Новогорске с 1 по 4 августа. Затем с 6 по 9 августа запланирован сбор в Олимпийском парке Сочи.
|Восточная конференция
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|Авангард
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|Автомобилист
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|Адмирал
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|Ак Барс
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|Барыс
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|Лада
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|Металлург Мг
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|Нефтехимик
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|Сал. Юлаев
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|Сибирь
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|Западная конференция
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|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
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|4
|Куньлунь РС
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|5
|Локомотив
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|6
|Северсталь
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|СКА
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|8
|Сочи
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|9
|Спартак
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|Торпедо
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|ЦСКА
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Металлург Мг – Локомотив
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