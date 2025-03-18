Хоккей
18 марта, 20:18

Ротенберг — о поражении от «Трактора»: «Будем сильнее»

Алексей Михайлов

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Трактора» (2:4) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Хорошо подготовились к игре. Хорошо начали. Выиграли первый период. Были моменты еще забить, но не реализовали. В большинстве пропустили шайбу. На некоторых ребят это эмоционально сильно повлияло, хотя разговаривали с капитаном и с нашими лидерами, что не должны такие ситуации влиять на нашу психологию. Я уверен, что в будущем такого не будет. Дальше были индивидуальные ошибки.

Будем сильнее. Задача — готовиться к плей-офф и следующей игре. Мы прекрасно понимаем, что для молодых ребят было морально непросто против такого сильного соперника. Сегодня не наш день, потому что были хорошие моменты. И дальше — удаления. Если бы все играли сегодня, как Илья Карпухин, мы бы выиграли. Он сыграл свою лучшую игру за СКА. Надеюсь, что в следующей игре к нему присоединится вся команда.

Я отвечаю за результат вместе с командой. Главное для нас — плей-офф. Если вы помните, когда мы начали с шестого места, мы играли в финале конференции. Конечно, задача только одна — Кубок. Мы смотрим сейчас по содержанию игры. Я бы не сказал, что сегодняшняя игра по содержанию была плохая. Тут больше вот эти индивидуальные моменты, где каждый игрок должен всегда играть на команду, обязан выигрывать борьбу, работать на команду в каждой ситуации. Мы готовимся к плей-офф, и по содержанию сегодня, особенно — первый период, — вообще отлично. Дальше есть, что улучшить. Разные сценарии возможны, тем интереснее, — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

«Трактор» набрал 94 очка и гарантировал себе первое место в таблице Восточной конференции. Челябинцы прервали 4-матчевую победную серию СКА. Команда Романа Ротенберга с 79 очками — на 6-й строчке таблицы «Запада».

ХК СКА
ХК Трактор
Роман Ротенберг
    • Симаков — о Малыхине: «Его сразу приняли в «Автомобилисте»

    Шайба Грецкого принесла «Амуру» победу над «Ладой»
