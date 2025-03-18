Ротенберг — о поражении от «Трактора»: «Будем сильнее»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Трактора» (2:4) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
— Хорошо подготовились к игре. Хорошо начали. Выиграли первый период. Были моменты еще забить, но не реализовали. В большинстве пропустили шайбу. На некоторых ребят это эмоционально сильно повлияло, хотя разговаривали с капитаном и с нашими лидерами, что не должны такие ситуации влиять на нашу психологию. Я уверен, что в будущем такого не будет. Дальше были индивидуальные ошибки.
Будем сильнее. Задача — готовиться к плей-офф и следующей игре. Мы прекрасно понимаем, что для молодых ребят было морально непросто против такого сильного соперника. Сегодня не наш день, потому что были хорошие моменты. И дальше — удаления. Если бы все играли сегодня, как Илья Карпухин, мы бы выиграли. Он сыграл свою лучшую игру за СКА. Надеюсь, что в следующей игре к нему присоединится вся команда.
Я отвечаю за результат вместе с командой. Главное для нас — плей-офф. Если вы помните, когда мы начали с шестого места, мы играли в финале конференции. Конечно, задача только одна — Кубок. Мы смотрим сейчас по содержанию игры. Я бы не сказал, что сегодняшняя игра по содержанию была плохая. Тут больше вот эти индивидуальные моменты, где каждый игрок должен всегда играть на команду, обязан выигрывать борьбу, работать на команду в каждой ситуации. Мы готовимся к плей-офф, и по содержанию сегодня, особенно — первый период, — вообще отлично. Дальше есть, что улучшить. Разные сценарии возможны, тем интереснее, — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».
«Трактор» набрал 94 очка и гарантировал себе первое место в таблице Восточной конференции. Челябинцы прервали 4-матчевую победную серию СКА. Команда Романа Ротенберга с 79 очками — на 6-й строчке таблицы «Запада».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|11
|5
|6
|13
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|9
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|10
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|1 : 4
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|3 : 2 Б