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Сегодня, 22:55

Ротенберг — о матче с «Торпедо»: «Уверен, такие игры дадут возможность поднимать рейтинги»

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу петербургской команды над нижегородским «Торпедо» (4:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Хочу поблагодарить команду. Ребята выполнили установку, все играли единым кулаком, друг за друга. Мы нашли баланс в совместной работе, в сочетаниях, переходах из атаки в оборону, из обороны в атаку. Это то, над чем мы будем дальше работать. Понимаем, что нам нужно улучшить, готовимся к следующей игре.

Хочу также отметить нашего соперника — «Торпедо». Очень интересная игра была сегодня. Полные трибуны, яркий хоккей. Обе команды нанесли много бросков, много атаковали. Ни одна команда не выстраивала среднюю зону, капканы, колючие проволоки, автобус. Это дает возможность игрокам развиваться, это дает возможность зрителям наслаждаться игрой. Я уверен в том, что такие игры дадут возможность привлекать новых спонсоров, поднимать рейтинги, детишки пойдут в хоккейные школы, наш хоккей будет развиваться семимильными шагами, — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

ХК СКА
Роман Ротенберг
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1 Локомотив 30 25 5 52
2 Спартак 28 19 9 41
3 СКА 30 18 12 39
4 Динамо М 28 17 11 37
5 ЦСКА 27 14 13 35
6 Северсталь 27 16 11 32
7 Динамо Мн 28 15 13 32
8 Торпедо 29 13 16 31
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10 Куньлунь РС 29 10 19 23
11 Сочи 26 10 16 22
Восточная конференция И В П О
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12 Амур 28 5 23 13
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Трактор – ЦСКА
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Автомобилист – Куньлунь РС
 1 : 2 Б
21.11 18:00
Лада – Сал. Юлаев
 1 : 2 Б
21.11 19:30
СКА – Торпедо
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