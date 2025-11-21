Хоккей
Сегодня, 09:55

Ротенберг — об отставке Кудашова: «Я позвонил и поддержал его как своего коллегу»

Федор Носов

Член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг прокомментировал отставку Алексея Кудашова с поста главного тренера бело-голубых.

— Как отреагировали на новости об отставке Алексея Кудашова?

— Я позвонил и поддержал его как своего коллегу.

— Как вам последние результаты команды?

— Мы все расстроены, что команда проигрывает.

— Согласитесь ли вы стать главным тренером?

— Вы мне это предлагаете?

— Была информация, что вы можете возглавить команду после Кубка Первого канала.

— Я сейчас сконцентрирован на сборной России, мы готовимся к Кубку Первого канала.

— Совмещать посты, как это делал Карпин, вы не готовы?

— У «Динамо» лучшие болельщики и лучшая арена, замечательная инфраструктура, сильные игроки. Я верю в то, что «Динамо» станет чемпионом и мы все будем помогать.

ХК Динамо (Москва)
Алексей Кудашов
Роман Ротенберг
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 29 22 7 46
    2 Авангард 27 17 10 37
    3 Ак Барс 28 17 11 36
    4 Автомобилист 30 16 14 35
    5 Нефтехимик 29 15 14 31
    6 Трактор 30 13 17 31
    7 Амур 27 11 16 26
    8 Барыс 28 10 18 25
    9 Адмирал 26 10 16 25
    10 Салават Юлаев 27 10 17 23
    11 Сибирь 28 8 20 19
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 29 19 10 41
    2 Торпедо НН 31 19 12 41
    3 Северсталь 29 20 9 40
    4 Динамо Мн 28 18 10 39
    5 Динамо М 28 16 12 34
    6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
    7 Спартак 28 14 14 31
    8 ЦСКА 29 13 16 29
    9 СКА 26 12 14 28
    10 Лада 28 9 19 21
    11 Сочи 26 7 19 19
    Результаты / календарь
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    26.11
    21.11 17:30 Барыс – Салават Юлаев - : -
    21.11 19:00 Нефтехимик – Ак Барс - : -
    Все результаты / календарь

