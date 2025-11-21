Ротенберг — об отставке Кудашова: «Я позвонил и поддержал его как своего коллегу»

Член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг прокомментировал отставку Алексея Кудашова с поста главного тренера бело-голубых.

— Как отреагировали на новости об отставке Алексея Кудашова?

— Я позвонил и поддержал его как своего коллегу.

— Как вам последние результаты команды?

— Мы все расстроены, что команда проигрывает.

— Согласитесь ли вы стать главным тренером?

— Вы мне это предлагаете?

— Была информация, что вы можете возглавить команду после Кубка Первого канала.

— Я сейчас сконцентрирован на сборной России, мы готовимся к Кубку Первого канала.

— Совмещать посты, как это делал Карпин, вы не готовы?

— У «Динамо» лучшие болельщики и лучшая арена, замечательная инфраструктура, сильные игроки. Я верю в то, что «Динамо» станет чемпионом и мы все будем помогать.