Ротенберг: «Желаю всем нам больших побед и веселого настроения!»

Главный тренер сборной «Россия 25» и СКА Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» поздравил россиян с новым годом.

«Самое главное — это здоровье и семейное благополучие. И желаю всем нам больших побед и веселого настроения!» — сказал Ротенберг «СЭ».

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии от всех соревнований на сезон-2024/25.