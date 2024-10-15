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Сегодня, 16:42

Ротенберг поздравил Кудашова с 700-м матчем: «Желаю достигнуть рубежа в 1000 игр»

Руслан Минаев
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил возглавляющего московское «Динамо» Алексея Кудашова с юбилейной игрой.

Матч FONBET Чемпионата КХЛ против «Спартака» (5:0) стал для специалиста 700-м в карьере.

«От всей души поздравляю коллегу с этим достижением! Мы работали вместе в СКА и в сборной России, и я на личном опыте убедился, какой это профессионал и отличный специалист.

Желаю Алексею Николаевичу как можно быстрее достигнуть рубежа в тысячу матчей!» — написал Ротенберг вTelegram-канале.

 
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Кудашов за карьеру тренировал «Атлант», «Локомотив», СКА, «Динамо» и сборную России.

 

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Алексей Кудашов
Роман Ротенберг
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5 Торпедо 15 8 7 18
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9 Динамо Мн 13 7 6 15
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15.10 12:30
Адмирал – Северсталь
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