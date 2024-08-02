Ротенберг: «На 99 процентов команда готова. Может быть один защитник придет»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, ожидать ли от клуба новых подписаний.
— Ожидать ли еще новичков?
— Каждый день нужно стремиться к лучшему. Не можем прогнозировать какие-то ситуации. Это спорт. Стараемся делать все возможное, чтобы собрать лучшую команду. На 99 процентов команда готова. Наверное, один защитник может быть. У вас есть праворукий защитник?
— Как будет решаться капитанский вопрос?
— Общаемся с командой. Поговорим. Есть капитан Никишин, который всегда бьется за команду. Сейчас у нас новорожденная команда. Первый городок, нам предстоит до первой официальной игры проделать огромную работу. Каждый день получаем новую информацию из СМИ. Поживем-увидим.
— В какой момент отказались от кандидатуры Барабанова?
— Мы не отказывались.
— Может, еще приедет.
— Может, приедет.
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