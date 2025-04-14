Роман Ротенберг останется на посту главного тренера СКА

Как стало известно «СЭ», Роман Ротенберг продолжит работу на посту главного тренера СКА в следующем сезоне.

В сезоне-2024/25 армейцы впервые за последние 15 лет не смогли попасть во второй раунд плей-офф. СКА занял седьмое место в Западной конференции в регулярном чемпионате КХЛ и уступил московскому «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

44-летний специалист стал главным тренером СКА в январе 2022 года.