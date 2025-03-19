Ротенберг — об «УГМК Арене»: «Огромная благодарность всем, кто помог построить, низкий поклон каждому»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился впечатлениями от новой хоккейной «УГМК Арены», где завтра, 20 марта, пройдет матч FONBET чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».

— Отличная новая арена. Когда строится такая структура, это поднимает уровень хоккея в целом и поднимает его популярность. Это очень важно для зрителей, для хоккеистов, для всех, это популяризирует спорт. Огромная благодарность всем, кто помог построить эту арену, низкий поклон каждому, — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

«УГМК Арену» открыли 10 марта 2025 года. Она вмещает 12 588 зрителей на хоккейных соревнованиях.