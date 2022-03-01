Роман Ротенберг оценил готовность игроков СКА к старту плей-офф

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил готовность команды к старту команды в плей-офф Кубка Гагагрина.

— Начиная с олимпийской паузы, мы провели очень хорошие сборы. Потренировались, отработали все детали. Сыграли шесть матчей, отрабатывали игру спецбригад, изучили полностью соперника, ушли опыт игры с ним в предыдущем плей-офф. Хорошо знаем тренерский штаб и всех игроков «Динамо». Осталась завтрашняя утренняя тренировка, а затем уже игра.

— В чем сильные и слабые стороны «Динамо»?

— Это сильная команда. Канадский тренер, система игры похожа на канадскую сборную. Играют активно, хорошие исполнители, игроки высокого уровня. Сильный вратарь, следили за его игрой в сборной Словакии на Олимпиаде. Мы готовы, отрабатывали свою систему, отталкиваемся от своей игры.

— Определились ли с вратарской бригадой? Ларс Юханссон будет первым номером?

— Все наши игроки равны. Конкуренция — двигатель прогресса. По понятным причинам заявку сейчас мы объявить не можем, завтра вы все увидите. Но готовятся все, у нас команда.

— Как оцените форму Александра Самонова?

— Он вернулся в хорошем состоянии, потренировался, провел два периода в игре с «Автомобилистом». Он готов, тренировочный процесс продолжается, совместно с тренерами по вратарям подводим каждого к оптимальному физическому и психологическому состоянию. Самонов в хорошей форме для игры в плей-офф.