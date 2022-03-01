Роман Ротенберг оценил готовность игроков СКА к старту плей-офф
Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил готовность команды к старту команды в плей-офф Кубка Гагагрина.
— Начиная с олимпийской паузы, мы провели очень хорошие сборы. Потренировались, отработали все детали. Сыграли шесть матчей, отрабатывали игру спецбригад, изучили полностью соперника, ушли опыт игры с ним в предыдущем плей-офф. Хорошо знаем тренерский штаб и всех игроков «Динамо». Осталась завтрашняя утренняя тренировка, а затем уже игра.
— В чем сильные и слабые стороны «Динамо»?
— Это сильная команда. Канадский тренер, система игры похожа на канадскую сборную. Играют активно, хорошие исполнители, игроки высокого уровня. Сильный вратарь, следили за его игрой в сборной Словакии на Олимпиаде. Мы готовы, отрабатывали свою систему, отталкиваемся от своей игры.
— Определились ли с вратарской бригадой? Ларс Юханссон будет первым номером?
— Все наши игроки равны. Конкуренция — двигатель прогресса. По понятным причинам заявку сейчас мы объявить не можем, завтра вы все увидите. Но готовятся все, у нас команда.
— Как оцените форму Александра Самонова?
— Он вернулся в хорошем состоянии, потренировался, провел два периода в игре с «Автомобилистом». Он готов, тренировочный процесс продолжается, совместно с тренерами по вратарям подводим каждого к оптимальному физическому и психологическому состоянию. Самонов в хорошей форме для игры в плей-офф.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
|0 - 0
|1.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|- : -
|1.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|- : -
|1.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -