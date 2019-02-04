Роман Ротенберг: "Обязательно пригласим Моуринью на матчи сборной России"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил о намерениях организации пригласить португальского футбольного тренера Жозе Моуринью на матч сборной России против Финляндии в рамках Евротура, который пройдет 7 февраля в Ярославле . Сегодня специалист произвел символическое вбрасывание в матче регулярного чемпионата КХЛ между "Авангардом" и СКА. После вбрасывания он поскользнулся и упал на льду.

- Обязательно пригласим его [на матч сборной в Ярославле], если он будет в России надолго. Любой матч, который он посетит, вызовет интерес, - цитирует ТАСС Ротенберга.

По словам Ротенберга, такой специалист, как Моуринью, мог бы посетить Новосибирск.

- Там будет хорошая атмосфера, тем более там скоро появится новый дворец, и это хорошая новость. Это было бы интересно увидеть иностранным специалистам, - подчеркнул он.

В Новосибирске будет построена новая арена к молодежному чемпионату мира 2023 года.