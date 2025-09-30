Ротенберг объявил о производстве клюшек бренда «Красная машина»: «Хотим, чтобы все играли ими»

Главный тренер «России 25» и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг сообщил о запуске производства клюшек под брендом «Красная машина».

44-летний функционер опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором продемонстрировал первую такую клюшку и сразу опробовал ее в деле, выполнив несколько бросков по воротам.

«Начинаем производство. Хотим, чтобы все играли нашими клюшками. Все это произведено в России. «Красная машина» — хорошая клюшка получилась. «Красная машина», вперед!» — сказал Ротенберг на видео.

Роман Ротенберг с первой клюшкой бренда «Красная машина». Фото Скриншот видео

Ротенберг является основателем школы «Красная машина Юниор». Она была создана в 2022 году, и в настоящий момент в ней тренируются более 400 детей.