Роман Ротенберг назвал хоккей спортом номер один в России

Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг назвал главный вид спорта в России.

«Для меня это хоккей, но зачем нужны громкие заявления? Я люблю и другие виды спорта: футбол, баскетбол. Каждый вид спорта по-своему очень хорош», — цитирует Ротенберга Sport24.

Также он отметил, что в хоккее сочетаются все необходимые качества для мужчины.

«Хоккеист должен быть и быстрым, и физически сильным, но еще и умным. Такие шахматы на льду», — добавил экс-тренер СКА.

Ротенберг вошел в состав совета директоров «Динамо» 1 июля.