11 августа, 15:41

Роман Ротенберг назвал хоккей спортом номер один в России

Сергей Ярошенко

Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг назвал главный вид спорта в России.

«Для меня это хоккей, но зачем нужны громкие заявления? Я люблю и другие виды спорта: футбол, баскетбол. Каждый вид спорта по-своему очень хорош», — цитирует Ротенберга Sport24.

Также он отметил, что в хоккее сочетаются все необходимые качества для мужчины.

«Хоккеист должен быть и быстрым, и физически сильным, но еще и умным. Такие шахматы на льду», — добавил экс-тренер СКА.

Ротенберг вошел в состав совета директоров «Динамо» 1 июля.

  • Серёга

    ну я б так однозначно не сказал бы.. сказал бы что он делит первое место с футболом по популярности.

    15.08.2025

  • 804alex

    Тот случай, когда я полностью согласен с Романом!

    11.08.2025

  • оппонент

    У нас все спорты - № 1.

    11.08.2025

