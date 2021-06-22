Роман Ротенберг назначен на должность генерального директора СКА, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

«В будущем перед СКА стоят еще более амбициозные спортивные и коммерческие задачи, и изменения в структуре руководства клуба направлены на достижение максимальных результатов по всем направлениям», — говорится в сообщении на официальном сайте СКА.

Ранее пост гендиректора занимал Андрей Точицкий, который перейдет на должность исполнительного директора. Ротенберг с 2011 года занимает должность вице-президента СКА.

В сезоне-2020/21 команда проиграла в серии с ЦСКА со счетом 2-4 в полуфинале плей-офф КХЛ.