Роман Ротенберг назначен на должность генерального директора СКА
15:04
Роман Ротенберг назначен на должность генерального директора СКА, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
«В будущем перед СКА стоят еще более амбициозные спортивные и коммерческие задачи, и изменения в структуре руководства клуба направлены на достижение максимальных результатов по всем направлениям», — говорится в сообщении на официальном сайте СКА.
Ранее пост гендиректора занимал Андрей Точицкий, который перейдет на должность исполнительного директора. Ротенберг с 2011 года занимает должность вице-президента СКА.
В сезоне-2020/21 команда проиграла в серии с ЦСКА со счетом 2-4 в полуфинале плей-офф КХЛ.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/izmienieniia-v-strukturie-upravlieniia-khk-ska/
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